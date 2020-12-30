寒流來了！中央氣象局長鄭明典今表示，這波寒流全台有感，冷空氣約在今晨4點半到台南；天氣風險公司總經理彭啟明也說，這個氣溫降幅，已經不是氣溫溜滑梯，而是大怒神了！不少網友紛紛直呼，「被風聲吵醒」、「騎車上班根本颱風天，夭壽」。

中央氣象局長鄭明典表示，今清晨四點半左右，寒流冷空氣已經到台南了。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

中央氣象局長鄭明典今在臉書PO文分享，冷空氣約4點半到達台南！這波寒流很強，全台都有感，南部的反應時間會延遲一些些，但仍會快速降溫，請大家要注意保暖！並貼出「台南過去24小時溫度變化圖」，可見氣溫快速下降，網友也留言大喊，好像是電影「明天過後」的感覺。

天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書發文表示，看看這個氣溫降幅，淡水在1個小時就降了5度，「這不是氣溫溜滑梯，可以去坐大怒神了。」並提醒民眾早上起床時，在被窩裡活動一下手腳，起床馬上穿外套、喝溫水，多關心家中長輩及慢性病患者。

另臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，寒流正式抵達！位在最前線的基隆溫度1小時急墜3度，而北北基已陸續起風、下雨了，寒流將自此南攻。不少網友看了紛紛留言直呼，「不是寒流嗎？怎麼感覺像颱風一樣」、「騎車上班根本颱風天，夭壽」、「被風聲吵醒」、「中部地區已經開始颳風了」、「又是雨、又是風、又急速下降的溫度，孩子上學是個大挑戰」。

(中時新聞網)