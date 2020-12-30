心肌梗塞新聞時有所聞，日前媒體報導，客運司機載客途中胸痛引發心肌梗塞，硬撐1小時險釀意外。而根據衛生福利部108年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年則造成5.3萬人死亡，已超越頭號殺手癌症奪走的人命。

●出現中風徵兆 須立即打119快就醫

國民健康署王英偉署長表示，有三高（高血壓、高血糖及高血脂）者若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，而更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，須立即「打119快就醫」，千萬別硬撐錯失黃金治療期而造成遺憾。

其實，八成的心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高、過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心臟病與中風等疾病的主要危險因子；近年來受氣候變遷的影響，忽冷忽熱及氣溫驟降等的氣候型態也是誘發因子之一。

●駕駛時發生心肌梗塞 保命原則這樣做

工作執勤時若發生急性徵兆，王英偉說，此時駕駛人應將車輛停到路旁且關掉引擎，並告知乘客自己身體不適，請其幫忙打119送醫；如無乘客，須盡快下車尋求幫忙，勿獨自待在車上，避免心肌梗塞時無人知曉。最重要的是，千萬別逞強，如有不適應立即就醫，先顧好自身健康，才能做好稱職工作。

駕駛時發生心肌梗塞，記住保命原則，增加自己得救的機會，千萬不要硬撐。(圖/常春月刊提供)

●預防心臟病猝不及防 日常生活習慣要注意

近日冷空氣來襲，氣溫驟降，早晚溫差大，除注意保暖也要適時補充水分，隨時注意相關危險徵兆。隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動，且普遍人也以外食族居多，心血管疾病常來得猝不及防，彈指之間即天人永隔，為避免憾事發生在自己和家人身上，王英偉提醒，從健康生活型態開始做起，如規律運動、健康飲食、戒菸節酒、控制三高、定期健檢等，即是預防心血管疾病的最佳守門員。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)