金管會公布最新裁罰案，指出國泰世華銀行板橋分行前洪姓理專涉嫌挪用客戶款項，期間達逾4年，影響4名客戶、金額約1732萬元，顯見國泰世華銀未確實執行內控制度，對此重罰國泰世華銀1200萬元，停止板橋分行部分業務1個月，並須增提0.24倍作業風險資本。

銀行局副局長林志吉指出，此案為4月時有客戶向國泰世華銀詢問帳戶內容，受理行員察覺有異而通報，經展開全行內部稽核清查時發現，並於5月向金管會通報重大偶發事件。由於此案期間長達4年1個月、金額達1732萬元，因此仍須依法裁罰。

林志吉說明，國泰世華銀前洪姓理專自2016年3月起至2020年3月間，利用客戶信任使其簽署保險減額繳清及解約申請書，並利用客戶提供的網銀密碼、或代客戶手機操作方式，趁機使用客戶網銀申請基金贖回，並挪用匯至擅自設定為約定帳號的親友帳戶。

同時，洪姓理專利用網銀轉帳交易備註功能，誤導客戶保單仍正常扣款，並不定期以臨櫃或ATM將部分現金回存客戶帳戶，且利用於存摺備註文字，令客戶誤信仍持有相關保單與基金、並持續獲取配息，影響客戶共4名、挪用金額約1732萬元。

金管會認為，國泰世華銀對於理專代理客戶辦理存匯相關業務的匯款機制、特定異常交易的確認機制、理專或其關聯戶與客戶間的資金往來監管機制等仍有所不足，使洪姓理專得以鑽漏洞挪用客戶款項，顯示內控制度未完善建立。

其次，國泰世華銀未確實執行相關業務規範、落實員工生活考核等內控制度，且2018年10月辦理自行查核時，已發現洪姓理專有臨櫃存現金並備註存款息的異常行為，但主管在客戶表示無異議後未再持續追蹤查核，亦未以其他方式進行查證，致使未即時發現弊案。

考量內控制度未完善建立且未確實執行，金管會依違反銀行法及保經保代公司內控稽核制度辦法，裁罰國泰世華銀1200萬元的最高罰鍰，並停止板橋分行受理新客戶辦理保代業務及金錢信託業務各1個月，需經金管會認可改善後才可重新辦理。

同時，金管會要求國泰世華銀通盤檢討相關管理及查核機制，並面檢討案關業務及法遵、風管單位經理人及職員責任，並要求增提0.24倍的作業風險資本，將使國泰世華銀資本適足率自16.13％降至15.93％，相當於增資35億元因應。

對此，國泰世華銀表示，此案為落實理專例行性調動時主動察覺有異、並啟動調查，調查後已第一時間通報主管機關，並聯繫可能受影響客戶，妥善保障客戶相關權益。除了將依法追究涉案者責任，並已積極強化內控措施，以期杜絕類似情事再次發生。

(時報資訊)