金管會因應新冠肺炎疫情衝擊尚未結束，16日邀集銀行公會及相關銀行討論後，將房貸、車貸、信貸等個人貸款的緩繳展延紓困措施二度延長，將展延期限自今年底再延長至明年6月底。先前已申請展延、但仍受疫情影響的民眾，亦可在期限內再向銀行提出申請。

金管會2月18日函請各銀行，針對受疫情影響導致房貸、車貸、信貸等個金貸款還款出現困難者，提供緩繳或展延3～6個月等措施、期限至7月底。考量疫情衝擊尚未結束，5月29日再函請各銀行將期限延長至今年底，並不再限制申請適用對象。

銀行局副局長林志吉表示，統計截至28日為止，全體國銀已核准申請展延的房貸、車貸與消費信貸等個人貸款達6萬1404戶、總金額2547億元，申請信用卡帳款緩繳件數則有3萬9686件。

鑒於疫情衝擊尚未結束，考量對部分民眾的償債能力仍有影響，金管會16日再度邀集銀行公會及相關銀行討論，針對房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等個金貸款的債務協處機制受理期間，敲定進一步延後至明年6月底。

金管會指出，民眾若受疫情影響導致還款出現困難，信用卡帳單的應付帳款可申請緩繳3～6個月，其他個人貸款的本金或利息可申請展延3～6個月，且期間均免收違約金及循環／遲延利息，個人信用紀錄亦不受影響。

金管會表示，民眾若確實受疫情影響且還款有困難，可在明年6月底前向往來銀行提出申請，已申請過展延的民眾若仍受疫情影響，亦可在上述期限內再向銀行提出申請，希望銀行支持客戶渡過疫情衝擊、協助客戶理債，同時客戶也要珍惜自身信用。

(時報資訊)