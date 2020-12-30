福邦證(6026)29日舉辦法說會，受首次公開募股（IPO）件數較少影響，2020年前三季每股盈餘（EPS）0.4元，營運表現不如預期。不過，總經理林瑛明表示，近2月業績已明顯回升，目前預期全年營運表現可望與去年相當，並看好明年營運可望優於今年。

福邦證前三季營收3.96億元、年減13.98％，營益率32.17％、低於去年同期43.3％。歸屬母公司稅後淨利0.97億元、年減46.1％，每股盈餘（EPS）0.4元，低於去年同期0.74元，雙創近5年同期低點。

福邦證董事長林火燈表示，今年台股指數及成交量雙創新高，但IPO市場卻受新冠肺炎影響，整體表現不若股市活絡。由於經紀業務並非主要營運項目，使福邦證營運受惠股市大行情的效益較不直接。

不過，福邦證11月自結合併營收達1.34億元，月增達7.17倍、年增近3.41倍，登近半年高點。累計前11月合併營收5.48億元、年減1.38％，衰退幅度較前10月21.19％大減。林瑛明表示，由於近2月業績明顯回升，目前預期全年營運表現可望與去年相當。

林火燈指出，今年IPO件數較少主要因疫情影響而遞延、並非真的減少，因此明年IPO件數將增加較多、反對福邦證有利。同時，公司今年對此轉向拓增再籌資（SPO）業務、帶動件數大增，財顧業務表現亦不錯，認為福邦證過去的發展策略正確。

林瑛明表示，福邦證今年主辦IPO件數2件，分別為山富及智聯上櫃，SPO則主辦8件，財顧服務案共8件，累計股務代理家數達251家，年增達15家。預計明年將有6件IPO案，包括3件上市、3件上櫃案，明年股代家數預計再增加10家。

(時報資訊)