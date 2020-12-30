37歲美籍台裔時裝設計師王大仁（Alexander Wang），遭一名男模特兒指控性騷擾，隨後有多名業界人士也加碼表示自己是受害者。甚至有人爆料他曾對男模下藥，而且不分性別，男女通吃。

（圖／diet_prada IG）

綜合《InStyle》和多間外媒報導，起初是一名男模歐文（Owen Mooney）拍攝影片，自稱2017年曾受到王大仁性騷擾，這支影片被有「時尚警察」之稱的Diet Prada轉發，接著再被專門踢爆業界醜聞的SMM（Shit Model Management）宣傳開來。

（圖／ShitModelManagement IG）

有了起頭，接下來爆料就越來越多。有男模稱自己曾被王大仁「肢體接觸」，讓他感到不舒服，也有多人稱自己的朋友遭到王大仁猥褻，還有人指控他對一名男模下藥！至於王大仁的口味葷素不居，受害者不分男女，也有跨性別者。

王大仁。（圖／Alexander Wang臉書）

去年一名饒舌歌手阿澤莉亞·班克斯（Azealia Banks）就已經在IG指控王大仁性騷擾，並公開受害者寄給她的信件，但SMM稱王大仁的勢力不容小覷，以往的受害者為了要在業界生存，又怕爆料之後被批評是想紅，所以只能默默隱忍。王大仁社群平台截至出稿，並未對此事有任何回應。

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(中時新聞網)