王中平和余皓然結婚24年，育有1子1女，兒女都遺傳父母好基因，外貌都相當出眾，近日夫妻倆帶著女兒韓菲到金山海邊走走，還順便開了直播，更隨興來了一段父女合唱，不少網友聽了後，都紛紛誇讚韓菲的歌聲，事後余皓然看臉書數據，這段直播影片不到100個小時，就有46萬點閱率，讓她忍不住感嘆：「感覺不出個對唱合輯有點可惜！」

韓菲不僅外型清秀漂亮，沒想到歌聲一樣迷人，近日她們在金山海邊開直播，有粉絲許願想聽父女合唱，而韓菲也大方和爸爸一起唱了「Yesterday」、「Sometimes When We Touch」，雖然她才17歲，但台風穩健，很有明星架勢。

韓菲擁有亮麗外型。(圖／翻攝自臉書)

事後，余皓然看了臉書數據，雖然這段影片僅短短7分多鐘，但不到100個小時就高達46萬瀏覽率，讓她感嘆說「感覺不出個對唱合輯有點可惜，媽媽當年如果和爸爸合唱的專輯能有這樣成績，我就是小天后了」，最後還調侃自己「誰叫我當年是走偶像路線」。

網友也大讚「女兒的聲音真的很好聽可以出道了」、「被震懾住了！好好聽」、「女兒可以入歌壇了」、「未來新一代女神出現了」。

微微的陽光 難得海邊的父女對唱 說來就來 🥰🥰🥰 由王中平和余皓然愛的小屋發佈於 2020年12月26日 星期六

(中時新聞網)