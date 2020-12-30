先前強勢的DRAM、面板和航運等漲價股，周二不是開高走低就是爆量劇烈震盪，也讓指數早盤在創下14547點新高後也順勢拉回做震盪，終場以下跌11點收在14472點，成交量為2863億。

短期指數沿月線碎步盤堅或近日件短高拉回整理進入13800~14600區間震盪，不過波段方向仍往上看。

原則上若無意外這波可漲到明年二月底~4月底讓融券被迫回補在相對高檔再說了，之後則須提防出現一波大回檔修正。因為若新冠肺炎疫苗施打效果不如預期，則明年景氣恐出現二次衰退。

若疫苗施打效果如預期、疫情逐漸獲控制趨緩下來，則許多電子產品今年因疫情而受惠需求大增，最慢明下半年需求恐大幅下滑、造成明年下半年旺季不旺。

當疫情獲得控制後，景氣谷底快速復甦，市場預期明年第三季後各國央行將開始逐步縮減購債規模，2022年~2023年啟動升息循環，熱錢將開始逐步退出股市。

(時報資訊)