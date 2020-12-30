霸王級寒流抵台，近日心血管疾病就醫患者已暴増2成，隨著氣降急降，心血管疾病更進入發病高峰，衛福部國健署公布8大防猝死要點，提醒保暖首重頭頸及手腳，且要多喝水，避免血液太過濃稠，而天冷時很多人愛泡澡或泡溫泉，但國健署直呼母湯，若真的要泡，水溫切勿超過40度。

台北立巿聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒表示，人遇到冷的刺激或溫差過大時會導致血管劇烈收縮，若本身已有血管硬化或狹窄等問題，就易造成血管破裂引發腦中風或心肌梗塞，因此保暖和避免溫差過大真的很重要。

國健署發布8個禦寒要點，提醒民眾預防猝死。（圖／國健署提供）

根據國健署提出的8大防猝死要點，第一，要保暖。家中臥室、浴室及客廳得做好防寒及安全措施，處於低溫或外出時，頭頸部及四肢末端保暖尤其重要，可多加利用帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，維持身體保暖。

第二，要暖身。起床時活動勿過於急促，建議先補充溫開水後，再以溫和漸進的方式慢慢增加身體活動。第三，要隨時攜帶保暖衣物。年長者對環境溫度變化反應較不敏銳，家中若是有65歲以上長者，晚上睡覺時可在隨手可拿到的地方備妥保暖衣物，半夜起身如廁時，添加衣物再進行活動，外出時也攜帶保暖衣。

第四，不大吃大喝及不過多情緒起伏。天冷時須多補充溫開水，避免血液過於濃稠，另外也建議多攝取蔬果等高纖食物，預防便祕，同時避免突然用力、興奮情緒及激烈運動。

第五，不宜泡湯或泡澡。若有心臟血管疾病患者等，應避免獨自攀登或從事遠離人群等運動，也不宜單獨泡湯，若非要泡湯，溫度勿超過40度，且須於飯後2小時進行。

第六，不加重身體壓力。建議避開酷寒與早晚溫度較低高風險時段外出運動，晚餐後也不要立及運動，至少間隔1個小時，待食物消化較理想。

第七，要妥善控制病情。有心血管疾病患者應規律服藥、遵照醫師囑咐按時服用藥物、定期量測血糖、血壓及血脂肪等數據。

第八，隨身帶病例卡及緊急用藥。外出時攜帶病例卡，同時註明平時就醫院所、診斷及藥物過敏史，若醫師有開給緊急備用藥物，也應放在身上，避免緊急狀況。

國健署長王英偉也提醒，如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能就是心臟病急性發作，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，保命要訣就是打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！

(中時新聞網)