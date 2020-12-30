國民黨黨主席江啟臣帶領黨內強力反萊豬，一度讓國民黨支持者士氣大振，隨後卻爆出在立法院丟豬內臟被罵、取消萊豬抗議基層反彈、民調太低連任無望、黨內青壯派遠離、與秘書長李乾龍不合等消息，引發各界熱議。媒體人韋安直言，這一切都是黨內惡鬥，這些人有系統性的放話「倒江」，難怪國民黨支持度起不來，讓外人看來深感「噁心」。

韋安昨日（29）在臉書發文，痛批不斷冒出的「倒江」聲浪，不但小兒科，而且非常無聊。細數「倒江」大事紀，包括高雄市長補選大敗，黨內人士就放話要「倒江」；立法院抗議萊豬藍委丟豬內臟，有人說太「硬」了，放話要「倒江」；立院萊豬議案表決，因應疫情升高，取消群眾集會，有人說太「軟」了，又放話要「倒江」。

不僅如此，最近又爆出三件事：一，江民調太低，想延任選黨主席沒機會；二，李彥秀去美國是為了遠離江；三，中央和立院黨團不同步，秘書長要請辭。韋安表示，這些都是有人在系統性放話，又在「倒江」了。韋指出，江啟臣擔任黨主席這段期間，沒有功勞也有苦勞，而且可謂是用了「洪荒之力」在扮演在野黨的角色，大家必須要再給他多點時間。

韋安坦言，看到黨內不斷這樣惡鬥江，天天「倒江」，怪不得國民黨的支持度起不來，更讓外人看見覺得「噁心」。對此，網友則回應：「國民黨就是縫太多，見縫插針，隨便插」、「放話的人，滾出藍營」、「國民黨只會内鬥内行」。

(中時新聞網)