小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(30日）財經重點。

【1】霸王級寒流到 15檔概念股衝鋒

入冬首波寒流將來襲，預報氣溫將在24小時內驟降15度，最低下探7度，跨年夜可能創40年來最冷，人人挫咧等。細數寒冬概念族群包括「宅經濟」股如網路遊戲、食品、塑化股、紡織股、EG股、汽車零組件售後維修（AM）及生技醫療用藥股等族群，天氣越冷、業績反而更熱。

【2】電阻大廠爆分家 現貨漲10%

晶片電阻屋漏偏逢連夜雨，就在庫存極度壓縮之際，某大型電阻廠爆分家，事件愈演愈烈，除了無法回覆交期之外，並開始減供代理商貨源，由於人事大地震已經衝擊交貨，大陸晶片電阻代理商29日趁機發動漲勢，調漲晶片電阻現貨價達10％，後續的鎖貨潮將是山雨欲來。

【3】散戶衝 航運股爆天量

台股近期由航運類股獨領風騷，然29日獲利回吐巨浪來襲，類股成交金額暴衝至643.66億元，占大盤逾二成，當沖比也攀升至52％，雙創史上新高。多數台股分析師認為，爆量後作頭疑慮頗高，惟最早一路看好的宏遠證券副總陳國清認為震盪難免，長線仍看好。

【4】沒百萬年薪 難在北市買房

台北市購屋族百萬年薪比例愈來愈高，全台房貸購屋族有44％為所得百萬以上，台北市更高達55％，比起十年前，現今購屋收入門檻高出一大截；其中，台北市要入住大安區的百萬年收入比例更來到65％，每三個購屋族就有近二個年收百萬以上，換言之，沒有百萬年薪要在台北市購屋難度大增。

【5】中歐投資協定最快今敲定

歷時七年共35輪談判的中歐投資協定傳出即將達成共識。歐洲官員28日透露，中國和歐盟可能在30日確定達成協定，且歐盟27國代表均未出聲反對，預計中國將向歐盟企業大幅開放市場，範圍涵蓋製造業、建築、廣告、航空運輸、海事服務、電訊以及雲端計算等。

(中時新聞網)