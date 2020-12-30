一位6旬的李姓老伯於新北市新店區某間超商消費，選購了23樣微波食品，請店員分開結帳遭拒，李男竟一時情緒失控，拿起剛買的麻油雞麵線朝店員臉上砸過去，檢方偵結後，依毀損罪嫌將其起訴。

據了解，李姓男子10月間進入新店區一間超商消費，選了共計23樣的微波食品，便走到櫃檯插隊結帳，還同時要求店員幫他每個品項分開結帳，意圖洗發票。

李男遭店員拒絕後，竟大發雷霆，一把拿著剛買的麻油雞麵線朝櫃台裡的店員砸去，食品外包裝受撞擊，麵線與湯汁噴的到處都是，店內一片狼藉滿是「麻油味」，李男經其他店員阻攔，才情緒回穩不再動粗。

經報案後，警方調查，李男為這間超商的常客，購買多樣微波食品還要求分開結帳已是常態，這次湊巧遇上不願分開開立發票的店員，才爆發此衝突。檢方問訊時，李男態度強硬，態度囂張朝著檢察官大罵，也不承認犯行，檢方認為李男毀損便利商店為事實，但李男卻絲毫無悔意，29日依毀損罪起訴。

(中時新聞網)