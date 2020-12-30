一名家住基隆的男網友日前收到高雄某分局的筆錄通知，原因是他涉嫌在臉書妨害他人名譽，他趕去後，發現員警將他認作另名同名同姓的臉書帳號，警局內每位員警不但都沒戴口罩，承辦此案的員警還全程抽菸、吃檳榔，筆錄過程中一度暫停錄影，帶他到隔壁的神明廳問話，要他趕快承認，讓他決定PO文投訴。

該網友在Dcard上發文表示，他日前收到高雄某分局的通知，要求他到警局做筆錄，他當下一頭霧水，打電話詢問後被回覆「於臉書謝xx先生的事」，疑似被控妨礙名譽，但他回覆「小弟我住在遙遠的基隆，而且臉書已經超過一年沒有使用，怎麼會是我！」

男子控訴被警局要求南下做筆錄，員警不但沒有戴口罩，還全程抽菸吃檳榔。（圖／翻攝自Dcard）

此外，該網友說，他當天做筆錄時，發現警局的員警都沒有戴口罩，然後員警拿一個別人的帳號說是不是他，他發現該帳號跟他同名同姓，而員警根本沒有調查IP位置，只是發現該帳號曾發表一些動漫圖，而他以前在臉書有轉發動漫圖，因因此將2帳號接在一起，讓他質疑「原來嫌疑犯是這樣的標準就能夠構成嗎？」

男子控訴被警局要求南下做筆錄，員警不但沒有戴口罩，還全程抽菸吃檳榔。（圖／翻攝自Dcard）

該網友說，員警之後作筆錄到一半，竟暫停錄影，帶他到旁邊的神明廳問話，還把他的手機拿去使用近2個小時，他完全不知道員警看了什麼，而且該員警在他面前「一直抽菸！吃檳榔！」最後員警才說要去查IP，並一直勸他承認，讓他超傻眼。他之後在貼文處更新，該分局已來電致歉，說會進行處分，並解釋作業流程、無法查IP等事項。

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(中時新聞網)