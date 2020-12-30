副總統警衛室主任謝靜華在特勤工作31年，專案延役晉升，特勤首例。陳怡誠攝

110年元旦將官晉升名單公布，較以往為晚，先前傳出是因等待副總統賴清德「萬里」警衛室主任謝靜華上校的體測補測，在12月24日通過之故；總統府雖否認賴清德有未介入此案，但也有媒體爆料，謝靜華「體測補測」已讓國安局長邱國正怒了。

外傳謝靜華頗獲賴清德欣賞，也被選為其警衛室主任。而國防部一年分2次舉行將官晉升典禮，正副總統警衛室主任皆為少將職缺，特勤中心要趕在今年7月1日晉升謝靜華，卻在呈報作業時發現將官員額已滿，考量謝若7月升不了，因達上校最大服役年限30年就要退休，於是簽報讓謝專案延役、使其在元旦晉升。沒想到謝靜華後來卻「體測未過」，又延遲補測，至上周四（24日），才以5公里競走等項目替代3000公尺跑步，補測合格。軍中盛傳，為等謝一人，元旦將官晉升名單的公布與典禮時間後延，而非如往年在聖誕節前宣布。

而依《上報》報導，國安局長邱國正對於軍職人員的體能要求相當嚴謹，認為維持良好體能是自我要求的份內工作；但謝靜華對於體測一再拖延，已在國安局內部傳開，讓邱國正相當不滿，認為已經踩到了他的底線。

不過，針對謝靜華的升遷爆爭議，總統府29日澄清表示，有關副總統賴清德獨排眾議，親自挑選謝靜華等皆為不實內容，維安特勤人員的派任為國安局的權責，副總統無權也絕未涉入，相關人員晉升均依規定進行，並尊重國安局專業決定。

(中時新聞網)