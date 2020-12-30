50歲女星張庭10年前嫁給大她10歲、過去封為「台灣第一小生」的林瑞陽，近年來林瑞陽被批外型「走鐘」發福，最近張庭曬出一支影片幽默回應，片中林瑞陽哭哭向老婆抱怨常被別人說胖，「妳（指張庭）會不會嫌棄我？」張庭則打趣嗆：「他們懂個屁啊」，更力挺「老公就是要找胖胖的」才會幸福。

張庭、林瑞陽夫妻倆近年將重心轉往大陸，投資房地產和保養品產業，外傳累積1500億身家，一度還在大陸榮登繳稅王，稅額高達21億元人民幣（約96億元台幣）。去年5月，張庭夫妻參加員工婚禮，照片中林瑞陽頂著一頭白髮，身形發胖不少，嚇了網友一大跳，並虧「以為是張庭奶奶」，林瑞陽後來積極鏟肉，12天就甩肉5公斤。

林瑞陽哭訴被罵胖。（圖／取自新浪娛樂）

張庭後來在公開場合透露，透露林瑞陽被說發胖雖第一時間沒表示什麼，但心裡很傷心，「他是你們的大哥，卻是網友的奶奶，為了爭一口氣，雖然只有12天，他已經瘦了10斤（5公斤）」，不僅努力運動，也控制飲食，但半年後林瑞陽出席活動，疑似二度發福，雙頰浮腫、下巴線條幾乎消失。

張庭力挺林瑞陽。（圖／取自新浪娛樂）

最近張庭以此自嘲，和林瑞陽一起拍影片回應，片中林瑞陽哭訴老是被別人嫌胖，並後製加上哭泣符號，張庭霸氣回：「他們懂個屁啊」，又脫口說出順口溜：「餃子要吃燙燙的，老公要嫁胖胖的，生活才會旺旺的！」強勢護夫，也暗指不管林瑞陽體重多少，張庭對他的愛永不變。

(中時新聞網)