大同(2371)年度法說會，市場聚焦在土地開發時程。大同新任董事長盧明光接替山圓建設副董事長李焰彰，出任百分之百轉投資尚志資產開發董事。市場預期，盧明光將與尚志資產董事長王光祥攜手推動大同資產活化，尚志資產獲利將挹注大同，作為大同事業發展所需的資金。

盧明光在出任大同董座第二天，就以大同法人董事代表身分，接尚志資產董事，與林郭文艷、王光祥同為尚志資產董事，可獲得股東信任，有助於大同加速資產活化。

大同土地開發的重要進度：

一、新北市土城的大同莊園第三期土地有4,966坪，預定2021年第3季推案，總銷售額估將達140億至150億元。

二、大同莊園第一期土地4,095坪、2020年預售總收入75億元，明年成屋銷售額約18億元。第二期1,141坪，總銷售額26億元，已於今年10月完銷。

三、中和廠捷運共構案基地面積約5,255.69坪， 預估總產權面積4.4萬坪，規劃商業空間、集合住宅並與捷運共構的複合式大樓。

四、大同去年第4季取得投資人資格，與台北市政府簽訂投資契約書，今年第3季與台北市政府簽訂捷運設施委託投資人興建契約，即捷運萬大線聯合開發案，對今後的業外挹注可期。

(時報資訊)