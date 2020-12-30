高雄市議員黃捷臉書發文。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷昨（29）日凌晨2點赴台北農產運銷公司參訪考察，聚焦蔬果抽檢操作程序、LC-MS/MS質譜檢驗技術與實名制經驗、數據的AI判讀等，盼能將經驗帶回，建立高雄農產的食安把關機制。黃在文中直言：「以後不會再有南北菜蟲一起串聯了！」並點名「世間兄」（應指台北市議員王世堅），喊話「你說對不對！」

黃捷在臉書發文，稱自己利用臨時會開始之前，與高雄市議員郭建盟、林宛蓉凌晨2點赴台北農產運銷公司參訪考察。一行人在北農的實驗室考察蔬果抽檢的操作程序，期許將北農LC-MS/MS質譜檢驗的技術和實名制經驗帶回高雄，建立高雄農產的食安把關機制。

黃捷指出，整場參訪收穫良多，包括檢驗技術的進步、通報機制的透明化、數據的AI判讀以及農友的溝通配合方式，這些方法都對於蔬果農藥殘留檢驗有實質的幫助；相信公私協力之下，高雄農產運銷也能打出高品質的運銷保證。

不僅如此，黃捷更在文末表示：「以後不會再有南北菜蟲一起串聯了！我們要將好的農產品、好的技術串連起來，世間兄你說對不對！」令人側目的是，黃引用前高雄市市長韓國瑜任台北農產公司總經理時，面對王世堅質詢時的名言，其所指的「世間兄」，則應是指「王世堅」。

(中時新聞網)