台北地檢署、廉政署偵辦勞動基金炒股案中，辦案人員發現勞金局前國內組組長游迺文，除了涉嫌炒作股票外，10多年操作所獲的百億退傭金額去向不明，同時也查獲疑似為游迺文的人頭帳戶。

根據《鏡週刊》報導指出，投資人在買賣股票時，交易券商會收取一定比例的金額做為交易手續費，交易券商為了吸引大戶、法人來進行股票買賣，會在手續費上會給予一定程度的優惠。有的券商是直接在手續費上給予折扣，有的券商是先收取全額手續費用後，再把折扣部分私下退回到客戶指定帳戶中，這也是俗稱的退傭。

一般市場而言，散戶的手續費是在千分之14.25、網路下單手續費為千分之8.55、投信業者的下單手續費是千分之9、壽險業者是千分之5、市場大戶的下單手續費為千分之4至2.5之間。辦案人員發現，勞金局前國內組組長游迺文在這10年操作4.8兆元的勞動基金，單是他組長身分手上就掌控2億資金，但投資交易金額如此大量，在券商的手續費卻是千分之4，並非市場大戶的最低手續費千分之2.5。

辦案人員認為，其中的千分之1.5的空間，就是券商以私下退傭的方式，讓游迺文獲取不法利益，推估這筆退傭金額高達百億。而這也極有可能是游迺文任職組長期間，公股投信長年無法標下代操勞動基金的原因，因為公股投信代操，是直接把手續費進行優惠折扣，而不會把手續費以退傭形式私下退回。

除了這筆可能高達百億元的退傭成為辦案人員的追查重點外，檢調同時也發現游迺文與一名暱稱「小喬空中美人」的練姓女子有密切往來，練女甚至將自己的銀行帳戶交給游迺文全權使用。同時游迺文也與一名黃姓友人有異常金錢往來，檢調懷疑練女與黃姓友人都是游迺文用來收取回扣的人頭帳號。

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(中時新聞網)