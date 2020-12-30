一名嘉義的黃姓男子，2018年12月到嘉義縣一處卡拉OK店消費，遭店內女服務生指控，趁她外出到附近公廁上廁所時，遭黃男尾隨進入廁所，先將她推去進廁所內後，壓在牆邊咬乳頭後性侵，但法官監視器畫面，發現女方回到包廂後還開心比YA手勢，甚至搭著黃男肩膀唱歌聊天喝酒，加上身上及體內未驗出男性檢體，因此檢察官不予起訴，但女方聲請再議，法官仍判決黃男無罪。

跟根據判決書記載，黃男在民國107 年間，前往中埔鄉市場內某「歌友會」消費時，認識該店工作之A女，未料女方控訴，黃男於107年12月16日17時40分許，在歌友會唱歌、喝酒時，見到她走去市場內之公廁如廁，竟一路尾隨進入公廁內，趁她上完廁所甫打開廁所門欲走出外面，竟強行將她推入該間廁所隔間按壓在牆邊，喝令告訴人將衣服、褲子脫掉。之後被黃男先用嘴咬告訴人之左邊乳頭，再連續指侵及性侵。

黃男辯稱，是因為女方以其胸部靠住他的頭部才親吻甲女，且是女方主動拉他的手手去碰觸其下體，1 、2 秒。法官勘驗現場監視錄影畫片，發現A女步行返回包廂時，刻意放慢腳步，並作出腳步微蹲、舉起雙手之動作，然後持續舉著雙手、面帶笑容、兩手搖晃比YA手勢步入店內。

A女進入店內之後，直接走向黃男的那桌，左手搭黃男肩膀還頭靠頭，橫跨黃男前方去拿取放在他前方桌上的酒杯時面帶笑容，隨後與其他男客有說有笑。

法官認為，A女行為與一般人遭他人違反意願為性交或猥褻行為，甚至是指控遭被告強力掐住頸部或壓住肩膀、以相脅之手段進行猥褻或性交行為，且若黃男咬其左邊乳頭、又進行性侵，通常均會亟欲尋求援護，或是因遭遇此等過程而慌張失措之情緒表現不同，且事後並未驗出男方檢體，獲得檢察官不起訴處，但A女不服聲請再議，法官仍判決黃男無罪。

(中時新聞網)