日本男神木村拓哉和工藤靜香的兩個女兒木村心美與木村光希，一出道就迅速竄紅，不過除了承襲爸媽的優良基因，後天也需努力維持，到底木村一家維持身材的秘密是什麼？

木村拓哉全家都擁有高顏值、好身材，根據日媒報導，工藤靜香對於女兒們的飲食嚴格監督，來維持女兒的纖細身材。

●祕訣1：儘量避免動物性油脂和砂糖

工藤靜香平時常在家自煮，會儘量避免動物性油脂和砂糖。

平時攝取的油脂裡，飽和、單元不飽和及多元不飽和脂肪酸的比例建議為1：1：1，飽和脂肪及多元不飽和脂肪攝取需減少，尤其是飽和脂肪酸，從吃肉獲得的已經足夠，不建議額外再從油脂多攝取，而有益心血管的單元不飽和脂肪需增加。

營養師郭環棻指出，動物性油脂中富含飽和脂肪、膽固醇，容易增加心血管疾病、慢性病風險，但並不是不能吃，而是要減少攝取，且需注意補充植物性蛋白質，避免反而造成蛋白質攝取不夠。

至於糖其實是現代人肥胖的元兇，郭環棻提醒，要注意的不只是砂糖，即使是蜂蜜、黑糖等也需要留意，適量食用，並不是比較天然、比較好，就能大量吃。「動物性油脂和糖都是很容易讓人食慾大開、吃不停，因此避免食用確實對於控制身材、體重有幫助，」郭環棻說。

●祕訣2：自製發酵食物當零食

工藤靜香會自製發酵食物取代主食或零食。特別的是，工藤靜香會將白米改成糙米，並將糙米加上紅豆、食鹽進行發酵，製成發酵糙米飯。

其實發酵糙米飯、發芽糙米飯在日本流行已久，更是許多日本女星維持身材的祕密武器，日本甚至有專門設計製作發酵糙米飯的電鍋。

糙米有種米糠的特殊氣味，蒸煮後口感偏硬，因此過去較不受歡迎，但隨著健康意識抬頭，愈來愈多人開始嘗試糙米。郭環棻指出，有些人吃飯速度快沒有充分咀嚼，或是胃腸功能比較差，對雜糧不能很好地消化吸收，但若是經過米麴發酵、糙米發芽後，組織改變後營養吸收率增加。

發芽糙米將米的成分活化，GABA胺基酸（γ-氨基丁酸）、IP6（六磷酸基醇）含量高，GI值也低，可保護神經、穩定情緒、幫助血糖下降、提升免疫力。糙米發芽後，γ氨基丁酸（GABA）含量急速上升，發芽糙米中GABA的含量是白米的5倍、糙米的3倍。GABA是一種抑制性的神經傳導物質，可以抑制緊張焦躁的情緒，具輕微的鎮定劑作用，可以說是天然的助眠營養素。

而工藤靜香疑似是利用米麴將糙米、紅豆發酵，再蒸熟後食用。郭環棻表示，米麴在糙米和紅豆中，會產生乳酸菌續發酵，紅豆所含麩胺酸經發酵會轉化為GABA，但乳酸菌在加熱過程中會死亡，留下GABA，發酵糙米飯較好消化，吃完較不會有飽脹感，且有助眠的效果，不過應該會帶有發酵食物獨有的特殊酸味，不見得每個人都能接受。

營養師林亞貞指出，糙米的營養透過發酵會有GABA、維生素B群、鋅等，紅豆又可利水，這兩樣放在一起，看起來是纖維多、熱量、升糖指數較低的食物，適合體重控制、血糖問題的人。

值得注意的是，發酵產生的乳酸菌和過程中添加的鹽，有抑制雜菌的功能，但若是沒有特殊的設備（如專用電鍋等），在家自製恐會因被污染而發酵失敗，甚至有食物中毒風險，較不建議貿然模仿。

那有沒有更方便的做法呢？郭環棻分享她的撇步，建議糙米、紅豆洗淨泡水時，可冰進冷凍庫，因為水分在結凍點會膨脹，能破壞纖維組織，之後再烹煮口感就不會那麼硬、也較好消化，且糙米和紅豆都含有不同的微量蛋白質，有蛋白質互補的效果，補充不同的胺基酸。

除此之外，工藤靜香也很擅長自己製作納豆及泡菜等發酵食物，取代家中零食。

「我也滿推薦這樣做的，」郭環棻認為，吃納豆可以增加黃豆胺基酸的吸收和利用，且攝取發酵食物，可以吃到平常不常吃到的菌，對腸胃有益，對於瘦身有間接幫助，但她也提醒，泡菜鈉含量高，心血管疾病患者要小心。

●祕訣3：下午3點就吃晚餐

木村心美日前接受媒體採訪時也透露，自從疫情爆發後，全家人也改變了生活方式，除了早上9點半就起床外，晚餐也提早到下午3點就吃完，相當於實行195斷食，相較常見的168斷食嚴格許多。

間歇性斷食可以延長身體消耗體脂肪的時間、幫助脂肪代謝，確實能幫助減重，且有助改善心血管、慢性病。營養師郭環棻提醒，若想嘗試斷食應循序漸進，否則恐造成腸胃不適，且切記要攝取足夠總熱量，及多元、均衡的飲食，避免骨質、肌肉流失，在恢復正常飲食時也要慢慢來，避免落入溜溜球效應，反覆復胖。

若想要進行較嚴格的間歇性斷食，建議與有經驗的醫療團隊仔細評估後，任何人都可以嘗試斷食，但是孕婦、發育中青少年與幼兒，因為要供給自已或胎兒在成長發育中更多的營養與熱量，因此不建議斷食，培養好的用餐習慣即可。另外，糖尿病患者由於血糖控制不容易，進行斷食期間也需格外注意監測血糖，勿自行調整藥物使用。

(中時新聞網)