半導體測試介面大廠穎崴（6515）為配合初次上市前由凱基證券主辦現金增資發行新股，其中2,072張採競價拍賣。競價拍賣從109年12月30日起至110年1月4日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為287.6元，每標單最低為1張，最高258張，以價高者優先得標，並於110年1月6日上午10點開標；該公司預計110年1月20日正式掛牌上市。

穎崴為全球前三大邏輯晶片「測試座」領導廠商，前三季營收為新台幣22.87億元，EPS 13.56元，近年受惠於5G、高速運算等應用，市場對高速、高頻之高階測試治具需求與日俱增，因而帶動明星產品Coaxial Socket的需求快速成長。穎崴之Coaxial Socket廣泛應用於GPU、CPU , APU及HPC等高速運算晶片，全球一線 IC 設計 (Design House) 及封測 (OSAT)大廠皆為穎崴客戶。

隨著半導體的高階製程複雜度越來越高，測試時間拉長，對於Socket（邏輯晶片測試座）需求量也日益增加，穎崴出貨動能可望再提升，營收表現值得期待。

(工商 )