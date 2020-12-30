富動科技30日每股12.8元 掛牌興櫃 09:092020/12/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富動科技（6813）於12月18日送件申請登錄興櫃股票，將在12月30日掛牌興櫃買賣，每股參考價12.8元，產業別是電子工業，主辦券商是台中銀證券。 根據櫃買中心資料顯示，富動科技成立於民國98年5月間，為上市股票銘旺科技的轉投資事業，董事長為洪金柔，主要經營業務是觸控顯示器及其他週邊產品加工收入，送件時資本額為1億2,688萬元。富動科技去（108）年業績，營收1億1,930萬元，稅前虧損3,192萬元，每股虧損5.86元。 美投資禁令 中企子公司遭殃 竹東之心河道綠廊 注入觀光活水 (工商 ) #富動科技 #每股 #掛牌興櫃 #觸控顯示器 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021／1／19上櫃 亨泰光學競拍 31日截止 04:102020/12/30 全球財經 觸控顯示器新兵 富動科今登錄興櫃 04:102020/12/30 證券．權證 美打壓 求生存 中概股們回娘家 04:102020/12/30 焦點新聞 散戶衝 航運股爆天量 04:102020/12/30 財經要聞 今年公司債、金融債券 發行規模破兆 04:102020/12/30 證券．權證 福邦證券IPO業務大爆發 04:102020/12/30 證券．權證 三利多 儒鴻Q4營收拚同期新高 04:102020/12/30 證券．權證 品質保證 台中椪柑外銷翻倍 04:102020/12/30 地方新聞 300大集團資產 首見10兆級 04:102020/12/30 財經焦點 防疫、取暖商品備貨足 超商咖啡熱飲祭優惠 04:102020/12/30 時尚消費 陽明天鈺元隆 12月來股價翻倍 04:102020/12/30 證券．權證 財經熱門新聞 澳洲不聽話 紅酒煤礦慘了 謝金河爆大陸害到誰？ - 財經 德媒譽陸是疫情最大贏家 經濟學者：還有2點要克服 - 財經 對陸貿易被打爆？ 傳澳秘謀1招報復 卻可能搞死自己人 - 財經 棒打出頭鳥 大陸雙「馬」慘？ 謝金河：他卻悶聲發大財 - 財經 大同董座快閃藏內情1／林文淵50天惹毛所有人內幕 3大股東秒破冰聯手逼退 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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