有「保全界李宗瑞」之稱的新竹男子羅育祥，8月底時誘騙、囚禁14歲高雄少女在新竹豪宅密室，時間長達66個小時之久，最後警方及時把人救出。高雄地檢署在29日依加重略誘、兒少性剝削條例等罪起訴，訴請重判11年徒刑，其中19歲葉姓妻子等3名共犯也遭到起訴。家屬聞訊後大呼「非常滿意」，同時也透露被害少女的近況。

整起案件是發生在8月29日，當時這名高雄少女搭乘高鐵到新竹，坐上羅育祥的座車後便失聯，警方透過追查車輛，循線找到羅育祥位在新竹縣竹東鎮中興路的豪宅，但初期2次上門沒發現異狀，直到9月1日第3度檢查時從4樓天花板中發現密室，才知道羅育祥將高雄少女軟禁在此。

在此期間，37歲的盧一帆接受羅育祥的指示，帶著少女的手機在台北四處遊走，混淆警方辦案方向，最後還將少女的手機丟棄在台北中正橋下。而19歲的葉姓妻子，明知道丈夫羅育祥的所作所為，卻還是為虎作倀，期間還回收、刪除與羅育祥的對話紀錄，對警方謊稱不知道羅育祥的行蹤。

根據媒體報導指出，少女的鄰居得知羅育祥遭檢方起訴求刑11年後，大呼「判的好！」而詢問少女的奶奶是否滿意檢方的求刑，奶奶則是回應「有喔！當然是有滿意」。而問到少女的近況，奶奶則是回應目前少女已經重新回到學校上課，生活也恢復正常。

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(中時新聞網)