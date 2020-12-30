【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】知名的連鎖生活百貨店「萬家欣」板橋總店12月29日正式結束營業，讓附近居民擔憂會不會出現倒店潮？

「萬家欣」板橋總店原本開設在新北市板橋區中正路，日前宣布要結束營業，搬遷到新北市土城區，理由是當地的店租比較便宜，最後幾天營業還喊出85折清倉大拍賣，吸引許多附近居民前來搶購日常生活用品以及口罩。

儘管「萬家欣」板橋總店強調是遷移，不是關門結束，還歡迎大家以後繼續光顧土城店。但是，仍然有附近的民眾擔憂說，這會不會是倒店潮要開始了？因為先前台北市東區也是有店家覺得店租太貴，結果產生了連鎖效應，許多店家陸續遷走。

「萬家欣」板橋總店已經在中正路經營多年，遷走之後，附近幾十公尺仍有美廉、全聯等生活百貨用品店，影響不會太大，但是居民仍提醒新北市政府要未雨綢繆，以免真的是倒店潮的開端而不只是個案而已。

(中時新聞網)