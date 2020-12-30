新北市五股區4號越堤道，今（30日）上午7點多，突然發生電線桿傾倒，警消目前已封鎖現場，2線車道全部封閉，進行交通管制。由於正值上班上課尖峰時間，附近大塞車，呼籲民眾提前繞道，不要前往環堤道，以免受到影響。

警消初步清查，沒有人員傷亡，後續將交由台電人員處理。

(中時新聞網)