新北市五股越堤道電線桿傾倒 2線車道全封閉大塞車 09:012020/12/30 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市五股4號越堤道今（30日）7時許發生電線桿傾倒，2線車道全面封閉，造成大塞車。（照片來源：臉書社團《我是五股人》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股區4號越堤道，今（30日）上午7點多，突然發生電線桿傾倒，警消目前已封鎖現場，2線車道全部封閉，進行交通管制。由於正值上班上課尖峰時間，附近大塞車，呼籲民眾提前繞道，不要前往環堤道，以免受到影響。 警消初步清查，沒有人員傷亡，後續將交由台電人員處理。 區間測速新制 新店環河路帶頭 中捷綠線車廂軸心 36支全換新 (中時新聞網) #新北市 #越堤道 #電線桿 #車道 #大塞車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投交流道直通南崗工業區 塞車有解 04:102020/12/30 地方新聞 「加高掀背車」Ford Focus Active Crossover 規格即將於 1／8 發表 09:392020/12/30 汽車情報-汽車新聞 大同董座快閃藏內情3／林文淵上任三把火！「請走」林郭文艷 還帶證交所人員查帳 08:162020/12/30 財經 寒流到氣溫狂掉 石門9.2度 網：陽明山區像強颱巨獸 06:162020/12/30 生活 士北科智慧健康專區 拆3塊招標 04:102020/12/30 地方新聞 賣出9筆 台北港區土地標售旺 04:102020/12/30 地方新聞 新北強制標示 中市推無萊標章 04:102020/12/30 焦點要聞 金研院看世界－台灣企業氣候行動新篇章 加速中的企業行動與承諾 04:102020/12/30 專題周報 低空避雷達 直升機亂飛55次遭訴 04:102020/12/30 社會新聞 不只是朋友1／莫允雯平安夜約會張宗憲 送禮軟化撲克臉 08:162020/12/30 娛樂 沒百萬年薪 難在北市買房 04:102020/12/30 財經要聞 社會熱門新聞 9年沒性生活人妻怨「工具人老公」養小三 網驚：還有臉說？ - 社會 PTT驚爆30人組「血染炸彈去死去死團」 全台跨年同歸於盡 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 女看護「白天照顧公公.晚上照顧老公」 床上激戰呻吟全都錄 - 社會 老伯購物堅持分開結帳 店員拒開23張慘被麻油雞甩整臉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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