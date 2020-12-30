【愛傳媒葉毓蘭專欄】警消健康權，這些顯而易見的老問題，內政部、人事總處甚至是警政署的大官們注意到了嗎？

這是我今年最後一次在內政委員會質詢，我將以往關注過的議題再度質詢相關單位，其中最核心的部份，就是關於大法官釋字785號的修法進度以及警消的健康權的部份。

在月初的總質詢時，徐國勇部長信誓旦旦地再三拍胸脯對我保證一定會對警消同仁的執勤狀況做出盤點，可是當我在內委會質詢他們內部的數據、討論的內容等等問題，不論是花次長、人事總處的代表甚至是陳署長都支唔其詞，給不出一個答案。

人事總處再三強調他們有跟警政署、消防署以及各警察機關開會討論，但卻遲遲不能給我一份資料或是會議紀錄，連立法委員去要資料都要不到，難不成同仁的執勤狀況是國家機密嗎？

如此消極的處理態度，讓我感到極度地憤怒，徐部長跟蘇院長都在總質詢中屢次答應我會照顧警消同仁，並責成相關部會立即對問題做出處理，可是這一年下來，我每次提出的大問題，都被人事總處以及銓敘部打太極式地輕輕划過。

好像混過了這一年，再多忍三年就不用再面對這個一直咄咄逼人的在野黨立委了。

警消是守護及保障人民安全的最基本單位，不但沒有藍綠之分，也是百姓安居樂業的基礎，但我深深地覺得這個國家、這個政府實在愧對了我們同仁。

今年光是在職亡故的警察就高達59人，病故的有44人，我不過是要求執勤狀況的盤點以及健康檢查的追蹤，警政署等相關單位都可以這麼地消極，死了一個又一個、倒了一個又一個，但都不肯去面對問題，反而將我的質詢都當成是瘟神一樣避之唯恐不及。

我上任以來的小小的心願就是，希望我進到國會以後，同仁們的執勤狀況能有改善，退休條件能還給大家應有的公道，讓整個大環境變得更為健康，而不是每一個禮拜又在新聞上、群組裡看到誰又倒下了。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)