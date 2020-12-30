【愛傳媒葉元之專欄】民進黨政府強行讓萊豬明年元旦進口，中央鴨霸，地方政府也只好自保。

新北市議會已在12月初通過新北市食安自治條例，要求豬肉製品萊劑零檢出，希望能確保新北市民不會吃到萊豬。

現在的問題是，地方訂的自治條例，若有罰則，必須要經過中央核定，才能生效。目前新北市政府已將自治條例送交行政院，但以民進黨的獨裁作風，一定不會核定新北市的自治條例。

元之在之前市政總質詢時，早就預料到這個狀況，因此要求新北市政府一定要超前部署，預先思考對策。

目前市府的作法，應該會在收到中央打回票的公文後，提出行政訴訟，或是聲請大法官釋憲。

以法理上來看，中央頒布的是行政命令，並不是法律。地方議會依法訂定食安自治條例，是具備民意基礎的，中央政府應該尊重。

另外，依據憲法「中央與地方之權限」，地方法規與國家法律有無牴觸發生疑義時，應由司法院解釋，不是由行政院自行認定。

過去大法官會議曾針對中央地方法規牴觸，做成釋字第738號解釋，明白指出中央與地方法規寬嚴不一並非「牴觸」，因為中央定的是「最低標準」，地方政府當然可以訂得更嚴格、更因地制宜，這是憲法保障的地方自治精神。

例如，中央政府在「電子遊戲場業管理條例」規定，學校與電子遊戲場應距離50公尺以上，但地方自治條例可以訂定的更嚴，規定必須距離100公尺以上。

以此來看，中央規定豬肉萊劑容許量10ppb，那地方訂定零檢出，這對於食品安全的要求是更嚴的，符合釋字第738號的精神。

只不過，現在最高行政法院院長是蔡英文總統的表姊夫，蔡總統也曾將大法官叫去罵過，行政權現在獨大，司法還會不會站在地方政府這邊，就不確定了！

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)