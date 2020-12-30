【愛傳媒陳朝平專欄】載著127名乘客與機組成員的英國包機，12月27日晚抵台。防疫規格遠低於武漢包機。是否妥當？

中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，武漢包機當時對病毒還有很多未知，相關措施比較嚴厲，但現在對疾病認識更多，防護措施自然不同。

如果大家不健忘，武漢包機是2020年2月14日的「故事」。何美鄉說得好：「當時對病毒還有很多未知」，中研院士都自承那時對病毒所知有限，那麼，再往前推2個多月、甚至3個月前的2019年12月初，武漢地區的醫師初次接觸到這隻未知的病毒，不明所以、沒有足夠的病例、缺乏群聚的通報、也無從得知病毒的傳染方式，甚至因功力不足，誤診為流感，沒有通報，不是也很「正常」嗎？何來刻意隱匿？

如今，義大利、德國、甚至美國的若干研究也證實，早在武漢發現病毒前，其他國家已有病例。

無論如何，疫情爆發後不久，世衛組織已經正名這隻病毒為新冠病毒（COVID-19），偏偏，民進黨上下甚至官方文書，都堅持與世界權威醫療機構與主流媒體背道而馳，繼續稱呼新冠肺炎為武漢肺炎。

這樣的民進黨，要想帶領台灣融入國際社會，豈非癡心夢想？照民進黨的邏輯，英國爆發變種的新冠病毒，毒性更強，傳播力也更強，全球如臨大敵。

試問，日後篩檢出來的新型病毒，民進黨是不是該稱其倫敦病毒呢？不過，以民進黨欺善怕惡、嗜舔西方國家的劣根性，肯定沒這個種！

武漢無罪，武漢的醫療機構無罪，有罪的，是民進黨內心那顆自卑自大又愛自我作賤的玻璃心！

再問一次，萊劑美豬即將大舉入侵，難道就不怕新冠病毒附隨在美豬、美豬包裝材、冷凍鏈及產銷相關人員，侵入台灣嗎？畢竟，美國是新冠肺炎染疫和病故人數的全球No.1呢！

萊劑美豬進口若是混雜著未驗出的新冠病毒，在台灣造成了新型的心血管或是腎臟病變，我們就稱其為「民進病變」？「綠營病變」？還是「蔡蘇病變」？

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)