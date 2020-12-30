大陸女神Angelababy(楊穎)擁有洋娃娃般的精緻五官和纖瘦身材，加上不做作個性，受到不少粉絲喜愛，近日她替國際精品彩妝品牌拍攝廣告，卻因服裝乍看下像沒穿，引起網友熱議。

Angelababy近日替國際精品拍攝彩妝宣傳影片，雖然只有短短16秒，但撩人美貌依舊給粉絲留下深刻印象，不過因為她穿著一套裸色洋裝，乍看像「沒穿」拍廣告，讓不少網友都震驚，因為衣服和她的白皙皮膚色調太相近，才會猛然一看像是「裸體」。

Angelababy裸身洋裝乍看下沒穿。(圖／翻攝自微博)

網友看了都留言直呼「嚇死還以為沒穿」、「眼花了，是有穿衣服嗎」，不過粉絲仍大讚她太美了，「媽呀，太絕了吧」、「大紅唇真的好美」。Angelababy和黃曉明結婚5年，育有一子小海綿，不過因為兩人近來互動冷淡，屢傳出婚變，更被爆料本來只是炒作沒想到弄假成真，直指她們可能真的已分開。

Angelababy新廣告美艷動人。(圖／翻攝自微博)

而她之前受訪也首度提到婚後對愛情的感受，透露以前小時候覺得愛情要很偶像劇，長大才發現，愛情的存在其實是會讓自己慢慢成長和前進的動力，到現在她認為，人生中除了愛情，親情和友情都是世界上非常真摯的感情。

(中時新聞網)