含有萊克多巴胺美國豬肉確定明年元旦開放進口，政府不斷強調，已做好萬全準備，不過國民黨立委鄭麗文盤點蔡政府所謂的萬全準備，其實是台灣豬貼紙亂象、稽查人力不足、相關資料有誤，政府甚至用查水表、以過半數的民進黨立委輾壓的方式，強硬要國人吃萊豬。

行政院長蘇貞昌多次表示，開放美國萊豬不是條件交換，是展現台灣政府有能力解決問題、有決心讓台美關係更好。鄭麗文昨（29）日在臉書說，翻成白話就是，蔡政府開放萊豬是我國主動開放、主動傷害國人食安和健康，經貿、外交、疫苗都不用想，因為什麼東西都沒換到，虛無縹緲的台美關係更好，駐美代表蕭美琴至今「還沒要到票」參加美國拜登總統的就職典禮。

國民黨立委鄭麗文。（資料照／邱子軒攝）

盤點從8月到現在，鄭麗文指出，蔡政府解決問題的方式，包括國家機器總動員、高度鎮壓，若不同意萊豬進口一律查水表、被抹黑、潑髒水、商家商譽受損，最後用過半數的民進黨立委輾壓，否決所有保護國民的法案，強硬要國人1月1日吃萊豬！

至於蔡政府所謂的萬全準備，鄭麗文表示，衛福部台灣豬貼紙亂貼，沒有公信力，忽視民眾聲音。業者拿到農委會台灣豬標章，卻爆出用的豬肉不是百分之百國產，但陳吉仲主委說，哪裡有問題？

台灣豬標章、豬貼紙引發亂象，購物平台已出現台灣豬貼紙的商品。（圖／摘自購物平台網頁）

貼台灣豬貼紙若賣進口豬，民眾如何自保？鄭麗文直言，「只有50名人力稽查，民眾自己保重」，而台灣豬證明標章地圖不列管小吃，網站也找不到附件、資料有誤的一大堆，讓她直呼「佛系吃萊豬ing」。

對此，網友表示「817準備好吃了嗎？」「應該標示的是萊豬或美豬，讓願意吃的人知道在哪裡可以吃到」，大部分的人則認為防不勝防，乾脆外食的豬肉一率不吃，甚至連台灣豬都拒吃。另有人建議，不要去買冷凍豬肉就不會吃到萊豬，哪一國的進口豬都不要吃。

(中時新聞網)