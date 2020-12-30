北捷昨晚傳出一名老先生昏倒月台，當場後腦滲血，一名男子立即協助做CPR，直到警消到場才離去。這名男子事後於臉書社團發文透露，自己曾從事救護行業，當時現場沒人敢伸出援手，他希望「老天能留住這位先生一命。」

該名網友昨（29）日於臉書社團《救護公社》發文指出，晚間7時於台北捷運龍山寺站，有一名老先生倒地後腦滲血，當時沒有人敢上前幫忙，原PO透露自己雙臂習慣性脫臼，兩邊各打二個鋼釘，「我第一個去實施CPR，月台人員叫我留資料，我手都在抖沒辦法正常握筆」。

原PO表示，自己是一個小小的救護員，知道自己盡力了，當右手染上患者的鮮血，「這一刻我就知道，這是我的職責」，希望老天能夠留住這位老先生一命。

今（30）日原PO又再度於《救護公社》發文，有民眾告知他，該名老先生送醫後已恢復生命跡象。他並補充說，當時一名16歲高中生與他一起做CPR，感謝這名學生挺身而出，而這名高中生也在留言處表示「我考過紅十字會的初級急救員，遇到狀況我還是真的很緊張，我留了一堆汗，當時衝下手扶梯幫你，我相信一定是對的，辛苦了」。

有熱心網友向原PO透露，老翁送醫後已恢復生命跡象。（圖／翻攝自救護公社）

貼文曝光後，網友紛紛大讚「感謝你的協助，一定會有好報」，但也有慨網友認為，疫情壟罩下，還是得做好自身防護、保護自己，「救護人員救援守則第一點就是：確認環境及自身安全」。

(中時新聞網)