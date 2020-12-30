美國自從總統川普上台，與中國唱反調的態勢日趨嚴重，不僅打關稅戰，也打封殺陸企戰，從開始對華為下手後，制裁的名單愈來愈長，到今年12月為止，共有356家陸企上榜，可說是封殺陸企達到最高點，整個打擊涵蓋面很廣，包括通訊、航太、船舶、無人機與人工智慧等，甚至連學校與個人都慘遭列入制裁黑名單中。

當前，美國對大陸企業、大學和個人的制裁越來越頻繁。以8月底為例，最後一周美國連續出手，繼美國商務部宣布將24家大陸企業列入制裁名單，隨後美國國防部宣布認定11家大陸企業為中國軍方擁有或控制，為美推出新一輪制裁鋪路。中美爆發貿易戰開始算起，根據初步統計，自2018年至今美國政府對大陸企業制裁的全名單，共有11個批次356家大陸企業受到美國制裁。

在這一連串制裁動作中，受創最嚴重莫過於華為，不僅因為美方的封殺，導致今天面臨缺乏高階晶片可用，最後被迫將手中手機大品牌榮耀品牌拋售出去，由深圳國資委所成立的集團接手。華為此舉明顯是採取斷臂求生的策略，希望以剝離方式，將華為受創降至最低，同時榮耀有機會脫離美方的制裁名單中。

面對美方的晶片封殺，大陸也不得採取自保政策，大力砸重金出優惠措施，鼓勵發展半導體產業，計畫透過國產化機制，轉換進口替代，免得再受制於美方的制裁。

大陸國務院特別8月4日公布重磅消息，推出發展半導體和軟體產業新政，砸重金採用更大手筆的補貼發展半導體產業，並加強國際合作尋求技術突破。最特別是，對製程小於28奈米且經營15年以上的企業或項目，免徵前10年企業所得稅。

儘官大陸當局砸重金強力推動半導體產業，以減免稅制，激勵半導體業快速起飛，不再受制於人。可是，最近大陸卻一連串出現半導體連環爆事件，包括紫光集團債務危機，以武漢半導體根本是空殼子，使得大陸發展半導體埋下隱憂。

中美貿易對抗，不僅讓雙方關係降至冰點，甚至開始出現脫鉤跡象，加上美方步步進逼大陸企業，尤其是鎖定在美國上市的中概股，並通過法令嚴審陸企的財報，導致不少中概股掀起回娘家的浪潮，包括阿里巴巴與網易等先後都返回陸港兩地二次掛牌，除了可避開美方的開鍘，陸港兩地的估值也較高，有專家形容2020年是中概股回歸元年。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新說，2020年註定是中概股回歸元年。兩個原因：第一，早在2018年，港交所和大陸證監會就已作好中概股回歸的通道設計；第二，美國對華為及大陸高科技的無底線、赤裸裸打壓，已經嚴重波及中概股的生存，目前中概股在美國掛牌的成本與風險被數倍放大，甚至可能面臨集體摘牌的風險。因此，以阿里巴巴、京東、網易為代表的中概股，已率先回歸港交所，並搭建了中概股「第二上市」的通道，其他中概股也會紛紛仿效。

2020年4月18日，搜狐公司宣布，暢遊完成私有化，正式從那斯達克退市。隨後，美股上市企業京東啟動了回歸計畫，很快它就登陸了港股市場，與它一起的還有網易。

今年中旬美國參議院通過了一項法案規定，即如果大陸等外國企業受到外國政府控制，或者不與美國企業遵守相同的會計準則，則有可能被禁止在美國上市。近期，美國眾議院全票通過《外國公司問責法案》。根據該法案，如果一家外國公司連續3年不允許美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）對其進行審計檢查，將面臨下市。未來，越來越多的中概股會從美國下市，而大陸的市場也會孕育越來越多的、改變世界的企業。

(中時新聞網)