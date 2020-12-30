澳洲皇家空軍28日宣布，F-35A聯合打擊戰機已可發揮初始作戰能力（initial operational capacity，IOC），使它成為全球第7個達成這里程碑的閃電戰機使用國。
據「軍事網」（Military.com）與「防衛部落格」（Defence Blog）（Defense News）報導，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）澳洲分公司執行長諾思（Joe North）說，這賦予澳洲皇家空軍蛻變和改變遊戲規則的戰力，引領他們邁入新時代。
(中時新聞網)
澳洲皇家空軍28日宣布，F-35A聯合打擊戰機已可發揮初始作戰能力（initial operational capacity，IOC），使它成為全球第7個達成這里程碑的閃電戰機使用國。
據「軍事網」（Military.com）與「防衛部落格」（Defence Blog）（Defense News）報導，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）澳洲分公司執行長諾思（Joe North）說，這賦予澳洲皇家空軍蛻變和改變遊戲規則的戰力，引領他們邁入新時代。
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