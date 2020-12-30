美股收黑，台股加權指數30日開在14,485.97點，傳產漲價概念題材輪動，「航海王」航運股前一日爆出大量後，30日股價暫時休息，資金輪動到鋼鐵人族群，不銹鋼板廠新鋼（2032）一開盤就拉上漲停板價，整體族群表現強勢。

美股早盤續創新高紀錄，但隨2000美元紓困案遭共和黨領袖封殺，新冠疫情增溫等負面影響，收盤四大指數收盤翻黑，跌幅介於0.38％～0.22％。

其中，APPLE、GOOGLE、微軟、AMD、MU等重要科技股走勢疲弱。聯電ADR下跌3.82％，台指期夜盤上漲4點。

國票投顧指出，台股挑戰連5漲失利，而且量能有所放大,顯示指數上方具有一定壓力，雖然新台幣盤中突破28.1元大關，續創23年多來的新價，指數亦持續位居五日線之上，資金面、技術面仍有利台股後續發展。

國票投顧指出，惟熱門股開始出現調節賣壓，必須有賴電子族群的接棒，台股會較有再創新高的契機，短期以高檔震盪的機率較大。

(工商 )