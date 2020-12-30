在診間常遇到治療一段時間，狀態還不錯的患者對我說：「醫生，我覺得我最近身體還蠻舒服的，只是不知道為什麼，記性好像變差了！」

一旁的陪診家屬往往跟著點頭如搗蒜，強力附和：「對對對！真的！他以前記性超好，一個禮拜看腸胃科、看心臟科、看神經內科什麼的，還要加上抽血、超音波好多檢查，他都不會弄錯，哪天有怎樣不舒服、血壓多高也記得喔！現在不是耶，有時候連昨天午餐吃什麼都要想一下。是不是吃藥治療自律神經失調會記憶力衰退啊？」

透過治療讓自律神經開始回歸協調狀態，真的有許多人開始發現自己的記性好像變差了！但仔細想想會發現，是記憶力出現更精準的排他性，只記得重要的事，不重要的瑣事則自然忘記。

大腦記憶力最好的時候就是面臨危險時。所謂的危險，泛指「令人感受到生存危機」。例如突發的意外傷害。過去曾發生車禍，是在哪個路口、過程如何、年月日甚至幾點幾分…，可能都會記得清清楚楚。

還有一種情況是自律神經失調，交感神經過度緊繃，為大腦創造猶如處於危險中的情境，這種時候記性通常格外好。就像前文家屬所說，哪天發生什麼不舒服、時間多長、次數幾回，做過哪些檢查看過哪些醫生，甚至連醫生說了哪些話…，無一不清清楚楚。實在是因為種種不舒服佔據了他生活中絕大多數的時間，是他最著急想解決想擺脫的，很難印象不深刻。

反之，人在平順快樂時，就不會刻意記得生活細節。倒也不是真的忘光光，只是會選擇記住重要的事情，而非不分大小輕重全部塞進腦袋裡。就像前一天午餐吃什麼，屬於不重要的事，雖然刻意去想還是能記起，但你的大腦知道那不重要，平白無故地不需要佔據記憶空間。

除了（對不重要的事）「記性變差」之外，治療漸有起色的朋友還常跟我「抱怨」另一個情況，他們或旁人都覺得自己變懶惰了！

陳先生是一間小型企業的總經理，之前長年受到自律神經失調所擾，每天被各種不舒服包圍，自己過得非常緊張焦慮，連帶地讓旁人也感覺到不輕鬆。

陳先生自述，過去他總是第一個進公司開門，員工做什麼、怎麼做他都通通要管，然後絕對是最後一個下班關門的人，典型的校長兼撞鐘。

可是這一年多來他的治療狀況良好，不僅呼吸困難、頭痛、心悸、胸悶、失眠等情況都顯著改善，更重要的是他整個人都放輕鬆了。他笑說：「我太太都說我現在好懶，底下員工也這樣講，說我以前什麼都要問都要做，我現在通通放手，只做一件事情！跟客戶談訂單，其他的都讓他們去忙。」

從每天把工作時間塞滿滿，到現在只挑最關鍵的事情，陳先生看起來好像是變懶了，但其實是因為身體健康，讓他腦袋更清晰，能做出更有智慧的判斷。

如果您或您身邊的人正在治療中，也開始陸續出現「記性變差」、「惰性變高」的情況，別擔心，這百分之百是治療的正作用，代表您正日漸好轉中。自律神經協調性越佳，人體的運作就越順暢，包括大腦的運轉效率也會提升，絕對是件值得開心的事。《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》

(中時新聞網)