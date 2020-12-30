TVB當家花旦、前邵氏影星歐嘉慧25日在美國病逝，享壽82歲，資深藝人好友劉緯民證實死訊，表示透過朋友得知，但兩人已經10年沒有聯絡。

歐嘉慧17歲加入邵氏，與林鳳、麥基、呂奇等同期出道，陸續演出《鴛鴦谷》、《寶島神珠》、《能言鳥》、《火燒少林寺》等作品，還兼唱電影主題曲；70年代簽到TVB拍攝眾多港劇，像是《心焰》、《少奶奶的扇子》、《財歸財路》、《啼笑因緣》、《民間傳奇》等，短短幾年就成為台柱花旦，主持節目《歡樂今宵》結緣金牌司儀何守信，兩人於1973年結婚。

歐嘉慧與何守信曾當過2年夫妻。（圖／翻攝東網）

根據《東網》報導，歐嘉慧當年被好姐妹汪明荃橫刀奪愛搶老公，傳出兩女反目成仇，大打出手、互扯頭髮，與何守信的婚姻也岌岌可危，2年後便簽字離婚，恢復單身後，歐嘉慧淡出螢光幕，移民到美國展開新生活。

傳汪明荃（左）與工作搭檔何守信走得近，導致歐嘉慧的婚姻破局。（圖／翻攝東網）

身為大美人的歐嘉慧追求者眾多，曾有富商建以她的名字蓋半山豪宅，遍佈香港和上海，不過歐嘉慧當時不眷戀財富，情定才子何守信，未料結婚2年就告吹，離婚後再也沒傳出再婚消息。

歐嘉慧（左）。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)