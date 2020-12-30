女星張鈞甯是演藝圈的氣質女神，她以擁清新外型與精湛演技，深受大批粉絲支持，而名氣很高的張鈞甯，私下相當孝順、暖心，她和作家媽媽鄭如晴的感情非常好，而鄭如晴日前就發文虧張鈞甯在聖誕節曬的耶誕襪「實在醜得沒話說」，同時，鄭如晴也曬出當年她手做的聖誕襪，精緻又充滿意義。

張鈞甯和鄭如晴感情融洽，母女互動宛如朋友一樣，而鄭如晴日前就發文虧張鈞甯在聖誕節曬的耶誕襪「實在醜得沒話說，正確說應該是『正在晾襪』吧？」，鄭如晴說完就貼出她當年在德國求學時，為一對女兒手工縫製的聖誕襪。

鄭如晴回憶，女兒們看到是既興奮又開心「因為媽媽的聖誕襪跟禮品店賣的不一樣，有月亮、星星及小綿羊」，而紅色和綠色的襪子還特別大隻，原來是依鄭如晴的腳放大剪出來的，經過35年後，襪子仍保存的完好如初，特別的是「裡面裝滿了對兩個女兒童年的回憶！」

鄭如晴發文還釣出張鈞甯隔空尷尬回應：「好糗哦！竟然被發現了...還是媽媽做的襪子最好看」，網友也暖心直呼：「我看見聖誕襪裡裝了媽媽滿滿的愛」、「媽媽牌聖誕襪 最暖心」、「媽媽用愛心一針一線縫製的襪子，充滿了愛且獨一無二，當然最好看」。

(中時新聞網)