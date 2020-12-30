一名女網友家中辦喪事，卻遭另名網友不斷邀約外出喝酒，她回應對方參加法事一整天很疲累，隔天早上6點起床，對方竟說「不用喝到死啦」，她再度婉拒後，對方卻僅回「揮手」符號，輕浮態度讓她氣到直接封鎖，罵「他只是精蟲衝腦」；她說對方是位兼職理化老師，學歷高卻不懂得尊重他人，難怪沒有女友。

該女網友在Dcard上發文表示，她因為家中喪事，她婉拒了所有朋友的邀約，但她日前認識一名網友，該網友竟屢次要求她外出一起喝酒，她說邀約當天是家人出殯、6點就要起床，表明原因婉拒該網友，沒想到對方仍死纏爛打說「喝一點就好，不用喝到死啦，1人1、2瓶就好」，最後她暴怒、不讀不回對方。

女子家中辦喪事，她卻屢次遭男老師邀約喝酒，讓她怒回「明確感受到他只是精蟲衝腦」。（圖／翻攝自Dcard）

之後該網友還對原PO說「要不要見面了，不讀不回」該女網友因為整天都在辦法事、相當疲累，只能無奈地回應「不要這樣強迫可以嗎？」，最後對方竟然只回了一個「揮手」的貼圖，讓她暴怒、馬上封鎖對方，直說「我也能明確感受到他只是精蟲衝腦。」她說該網友是位兼職老師，並強調2人沒有發生過關係，也沒有見面過，她說「讀書讀那麼高學歷，結果連尊重都不會，難怪到現在都沒女友」。

許多網友則留言說，「這種朋友順勢丟了吧」、「這種人你有辦法跟他當朋友喔」、「沒同理心的人不用當朋友了啦」、「他意圖很明顯，從今以後可以不用往來了」、「控制狂很強..」、「有病！妳脾氣還真好，要是我絕對教訓他一頓」。

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(中時新聞網)