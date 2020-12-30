央行今年2波打炒房，第一波是針對第三戶(含)以上及法人購屋貸款進行限縮，而第二波則是鎖定工業區土地囤地及炒作；金融業者表示，央行2波打炒房，反而有助於剛性需求，將使中期房市量能健康擴張！

中央銀行持續打房，昨（29）日再邀8家公股銀行座談，就當前工業區土地授信風險及土地抵押貸款授信條件等議題交換意見，並籲請銀行切實辦理風險控管事項，包括落實貸前審查，避免銀行資金流供借款人囤地之用，透過銀行自律規範強化閒置工業區土地的開發利用，對短期買賣工業區土地案件應訂定較嚴格的授信條件，希望能避免工業區囤地及炒作，增加廠商建廠成本，影響企業正常投資意願

台灣政府近年推出打房政策，包含2011年奢侈稅、2014年囤房稅、2016年房地合一稅，豪宅市場萎縮，買盤回歸自住剛性需求，台灣移轉棟數在 2017年開始反轉向上，2019年買賣移轉棟數30萬275棟，年增8.0%，正式站上30萬棟房市榮枯水位，即為十年平均線水位，為連續第三年擴張。今年雖有疫情干擾，但前11月累計買賣移轉棟數為29萬棟，年增7.1%，國內金融業預估，2020年買賣移轉棟數落在31~32萬棟，高個位數增長，明年保持溫和擴張。

金融業分析，前一波房市多頭2013~2014年主力坪數落在69坪/戶、主力總價落在1,600~1,700萬/戶，2019年主力坪數為35坪，主力總價落在1,291萬/戶，整體買盤回落至自住剛性需求為主，央行近期打炒房政策主要針對第三戶(含)以上、法人購屋貸款進行限縮，對於整體房市量能衝擊不大，預計資金寬鬆、借貸成本保持低廉，2020推案市場低個位數增漲，2021年維持高峰。

(時報資訊)