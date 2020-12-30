脫歐的英國，在國際經濟穩定度上，再吃下一顆定心丸！越南當地29日晚間，越南和英國政府代表在英國倫敦，正式簽署越南與英國自由貿易協定（UKVFTA），並將於31日23時正式生效。

這也表示，英國以前使用的越南與歐盟自由貿易協定（EVFTA），將不再適用脫歐後的英國。受新冠肺炎疫情影響，越南政府原派出正式代表無法親自參加簽字儀式，故授權雙方大使在英國簽署這份最新的UKVFTA。

其實11日，越南與英國就已簽署UKVFTA談判後的協定備忘錄，也為29日正式簽字立下奠基。31日23時生效的這份新協議，也讓英國直到正式脫歐之際，雙邊貿易不會中斷。

據悉，這份UKVFTA不僅對商品和服務貿易更加打開大門，同時更加強綠色商機發展性等。

英國，目前是越南在歐洲第三大貿易夥伴。據越南官方資料，2019年期間，兩國進出口貿易總額達66億美元，其中，越南出口達58億美元，進口則為8.57億美元。

越南對英國出口主要產品為，手機與零組件，服裝，鞋類等。至於越南從英國進口，包括機械，一些設備與藥品等。

分析師指出，從上列產品看來，越南與英國間貿易行為，應是互補而不是競爭。英國每年從全球進口的商品近七千億美元，目前從越南來的產品份額僅占1%。因此，未來越南產品打入英國的成長空間，是可以期待的。

(時報資訊)