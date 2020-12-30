萊豬明年即將叩關，不想吃到萊豬，在家「自煮」已成為全民最夯運動，不少人選擇在家來一份熱呼呼的火鍋，或是圍爐燒烤，人人都想買到安心又新鮮的當地食材，以豬肉為例，如何買到沒有瘦肉精、抗生素的豬，絕對是每個家庭煮婦／煮夫、為人父母皆關心的話題。

為讓消費者以簡單方式選購安心、新鮮的豬肉，家樂福率先將區塊鏈技術導入「嚴選豬肉」，透過區塊鏈技術的獨立性、可追溯性及透明度三大方向管理，打造最嚴格的溯源考據！消費者只要用手機輕掃家樂福嚴選豬肉包裝上的QR Code，就能立刻看到從養豬場到賣場全程控管的歷程，包含：豬隻的牧場場地、飼養管理（包括飼料與水質檢驗、疫苗與用藥追蹤）、肉品加工、店面販售等資訊，且每一盒家樂福嚴選豬肉商品都可依生產批號向上追溯，讓消費者買得安心、吃得更安心。

除了生鮮豬肉以外，今年很夯的氣炸料理「冷凍氣炸古早味里肌豬排」也是人氣熱銷品，另外，家樂福自有品牌還推出適合當零嘴的：家樂福條子肉乾、傳統香烤豬肉乾；冷凍／冷藏商品包括：自製手工豬肉水餃／豬肉餛飩等；熟食料理類像是：古早味蔥燒排骨、特選軟嫩豬里肌等，都使用正港台灣豬肉製成，讓民眾買菜選購時多一份安心的選擇。

家樂福嚴選豬肉品質優良，不使用瘦肉精及生長激素，在豬隻飼養時更嚴格管控環境清潔、豬舍密度等，從源頭就嚴格把關，養出沒有肉腥味的優良豬肉。不管是家常菜如：紅燒肉、蘿蔔燉排骨湯、紅燒獅子頭、國民美食滷肉飯，或是即時料理，如：家樂福手工捏花玉米豬肉水餃、家樂福豬肉餛飩等，家樂福均採用嚴選台灣豬肉，提供消費者享受新鮮又安全的美味。

近日臉書社團「家樂福自有品牌好物雷物老實說」就有網友PO文說，為了幫孩子做早餐，用家樂福嚴選里肌肉排做成「藜麥豬肉米漢堡」，先把肉排用日式薄鹽醬油、味淋、大蒜泥抓醃，再把藜麥飯煎烤至微硬，接下來將所有食材煎熟，不用十分鐘就能幫準備孩子健康可口、營養滿分的早餐。

網友自製的「藜麥豬肉米漢堡」照片在「家樂福自有品牌好物雷物老實說」社團PO出後，獲得一片好評，有網友表示：「賣場的肉可以追蹤到來源欸！這樣真的比較安心」，更有網友大讚「這個藜麥豬肉米漢堡看起來很厲害，感覺等級完全在摩斯之上了！」原PO也回應：「兒子同學一直說 “你媽太強了”，當媽之後的成就感，果然來自小孩同學的崇拜眼神」。

也有網友在fb社團「家樂福Carrefour商品.網友真心話」中，PO出家樂福的「戰利品」，網友大讚「豬肉水餃皮薄餡飽滿，用的是履歷豬肉跟履歷高麗菜，口感跟鮮度很讚，一點腥味都沒有！」，還有其他的即時料理如「冷藏手工豬肉水餃／餛飩」、「冷凍氣炸古早味里肌豬排」、「條子肉乾」等，好吃的程度讓網友直呼「相見恨晚」！

(中時 )