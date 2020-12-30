天冷易猝死！胸腔暨重症醫師黃軒分享研究數據指出，在台北氣溫18.8℃的情況下，氣溫下降10℃，2周內因寒流引發心肌梗塞的死亡率會上升36％，且血管病變死亡，已不是老人專利，近10年來，50歲以下的族群因心肌梗塞死亡率大幅成長25%，病發年齡年輕化逐漸成為趨勢。

黃軒分享，根據國外統計數據顯示，冬季，尤其是1月是冬季心肌梗塞死亡最高的月份。而國內統計也指出，在溫度24℃的基準下，每下降1℃，台北居民因心肌梗塞而住院的比率會上升2.6％，地處更南緯度、對氣溫變化更敏感的高雄居民，心肌梗塞住院率會上升4％。心肌梗塞引發的心律不整，是冬天猝死的常見原因之一。

黃軒表示，研究分析1999年至2008年台北氣溫變化與居民死亡率的關係，發現在台北氣溫中位數18.8℃的情況下，只要氣溫下降10℃，2周內因寒流效應，而引發心肌梗塞的相關死亡率會上升36％。

黃軒指出「血管病變死亡，已不是老人專利。」據衛福部統計，每天平均有93.3人因心肌梗塞相關疾病死亡，在過去10年，50歲以下的族群，因心肌梗塞死亡的機率大幅成長25%，病發年齡年輕化逐漸成為趨勢。

黃軒也說，台灣心肌梗塞死亡者達40.6％，比惡性腫瘤的死亡率高36.5％，也比癌症更致命。而寒流造成的氣溫驟降，不僅會立即反應在猝死，也可能出現延遲效應，在寒流過後的2至3周，恐有人會陸續因寒流誘發病症加重死亡；且冬天是流感高峰期，研究顯示「流感增加心肌梗塞風險高達6倍」，因此建議大家快去接種流感疫苗。

黃軒也引述「國健署的禦寒要點」提醒民眾，低溫外出一定要保暖，特別是頭頸部和四肢末端的部分；起床活動也不要太急促，先喝點溫水；並避免劇烈情緒起伏、大清早外出運動；高危險族群也盡量不要泡湯、泡澡；罹患慢性疾的人記得按時用藥。

而臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也發文分享，這幾天寒流來襲，氣溫驟降，提醒民眾起床可以按照這三步驟做，不要急著掀開棉被，可以在被窩裡先動動手腳；再來是離開被窩時，記得穿件保暖的外套，並喝杯溫熱水。

(中時新聞網)