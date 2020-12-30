台中市后里中社觀光花市鬱金香已盛開，6位辣模身穿cosplay、showgirl、森巴、草裙、旗袍、時尚裝，29日穿梭花叢中爭奇鬥艷，盛大為鬱金香花季揭開序幕，吸引許多攝影家爭相拍照。業者今年更推出按「讚」比賽，只要以園區鬱金香為主題照片，「讚」數最多前三名可獲高額獎金。

中社花市業者賴啟文表示，每年從荷蘭進口鬱金香球莖，創造全台低海拔平地鬱金香花展，今年培育期間由於天氣暖和，但仍利用低溫冷藏技術衝出數量，且搶先全國，成為最早讓遊客親近鬱金香的美景。

6位辣模身穿異服穿梭在鬱金香花海中，交織成一幅美不勝收的畫面。（陳淑娥攝）

中社觀光花市鬱金香花季盛大登場，五顏六色的嬌嫩鬱金香向遊客招手。（陳淑娥攝）

為讓遊客在元旦一睹鬱金香風采，花市特地引進早生新品種陽光王子（嫩黃）及糖果王子（粉紫）；此外，首批登場還有維多娜（重瓣奶油白）、大桃紅丶白馬王子、朝代（粉色）、道瓊斯（黃、紅）、白非凡、法蘭斯（紅）、紫王子等10餘種，30萬株多達50多項品種，即日起到3月中旬將輪流綻放。

業者也特別推出按「讚」比賽，即日起至明年1月31日止，只要以「中社花市鬱金香花季」為主題的人、花、景及文為內容，在影音、社群等軟體張貼，公開接受按「讚」數最高前三名，獎金分別為1萬元、5000元、3000元，4-15名每人當季賞花劵10張，活動辦法請參閱https：／／www.beclass.com／rid=2443e9d5fb33488afc57。

此外，8公頃園區也種植百合花、一串紅、萬壽菊、鼠尾草、玫瑰花、彩色海芋、大飛燕等迷人花卉，營造出最值得一遊的夢幻花園。

(中時 )