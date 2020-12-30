如同先前專家預測，自英國傳出傳播速度更快的突變新冠病毒已在美出現。據美國有線電視新聞網與美聯社報導，克羅拉多州艾伯特縣出現一名確診突變新冠病患，當地衛生單位已向疾病管制與預防中心（CDC）通報，並表示該名男病患近期並未有出國旅遊史，仍需進一步調查如何接觸病毒。

克羅拉多州艾伯特縣出現一名確診突變新冠病患，當地衛生單位表示該名男病患近期並未有出國旅遊史，仍需進一步調查如何接觸病毒。

報導指出，克羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）表示，會將持觀察首例病患，並追蹤是否有其他潛在病例，判斷病毒是否可能已在該州傳播。波利斯說，關於突變的新冠病毒，我們至今不了解之處甚多，但是英國科學家早已警告突變的病毒比先前的更具傳染力，「我們將會持續觀察個案，並遵守所有的新冠防疫指示」。

英國政府宣布於東南區發現突變新冠病毒比先前的傳播速度更快、更具傳染力後，引起全球不安，世界各國對於航空旅行也採取更嚴格的管制，如美國CDC也要求自聖誕節起，所有從英國赴美國的乘客都必須證明新冠檢測為陰性，日本也宣布自28日起暫停全世界的外國人入境申請。

英國發現突變新冠病毒，正好距離中國大陸武漢爆發疫情近一年後，此時多種新冠疫苗已經問世，但是否對突變新冠病毒有預防作用仍引起外界關切。對此，英國科學家指出，當今的疫苗對現在的突變新冠病毒仍有作用，但病毒若未來出現巨大突變，當前的疫苗可能無法有相同的預防效果，且專家也不相信現今的突變新冠是最後一起案例。

(中時新聞網)