由洛布（Dan Loeb）領軍的對沖基金Third Point敦促英特爾董事會聘請投資顧問，以研究「策略性選項」。受此消息激勵，周二英特爾股價上漲4.93%，收在49.39美元。

由於來自台積電、三星與超微的競爭持續加劇，英特爾正面臨市占版圖流失的挑戰。

洛布周二致函英特爾董事會並提出幾項建議，其中包括應考慮剝離「失敗的收購」。據路透社報導，知名的「行動派投資人」Third Point最近收購英特爾價值約10億美元的大量股份。

儘管周二逆勢上揚，但今年以來英特股價已經下跌18%，表現遠不及其最大勁敵超微今年股價大漲近1倍，並落後標普500指數今年來漲逾15%。

洛布在信中表示，失去在製造方面的領先優勢與其他失誤，讓數家半導體競爭對手得以利用台積電與三星的製程技術實力，從英特爾手中奪下可觀的市占。同時，超微也侵吞了英特爾在其「核心PC與數據中心CPU市場」的版圖。

英特爾隨後發布聲明表示，公司將與Third Point就這個提高股東價值的想法展開合作。聲明中指出：「英特爾公司歡迎所有投資者就提高股東價值提出意見。本著這種精神，我們期待與Third Point 就朝向該目標的想法展開合作。」

因7奈米晶片生產延遲，英特爾上季業績受到打擊。英特爾在先進製程生產上的腳步落後，讓超微以其深具競爭力的晶片戲劇性奪得領先優勢。

超微將晶片委外交由台積電生產。台積電是全球最大晶圓代工廠，其客戶也包括蘋果公司與輝達。英特爾執行長史旺（Bob Swan）7月時表示，該公司願意將製造業務外包，以趕上當前世代晶片的開發。

洛布表示，英特爾失去製造實力將引發國家安全疑慮。他表示，如果英特爾未立即作出改變，我們擔心美國對於先進半導體供應的取得將受阻，迫使美國將更加依賴地緣政治不穩定的東亞，以支援從PC到數據中心、乃至於重大基礎設施等所有一切。

洛布表示，英特爾必須能生產可供應亞馬遜、蘋果與微軟等大型公司的產品，這些公司正在開發自己的晶片設計，並在國外製造。他並表示Third Point還有更多建議，希望能私下向英特爾提出。

(時報資訊)