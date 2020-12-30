在高雄擺攤買賣的攤商林哲男，因和和王姓男子爭風吃醋，今年三月間相約鳳翔公園談判，林的友人「阿凱」一聽當場出面力挺，雙方見面隨即開打，阿凱狂歐王男，林哲男也加入戰局，持手槍對王男開槍，未料子彈卻貫穿王男手臂後打穿阿凱背部造成他當場死亡，高雄地院審理後，將林哲男判處十九年六月徒刑，可上訴。

根據判決書記載，林哲男與好友阿凱前因女子爭風吃醋，2人在109年3月30日凌晨 4時共同吃宵夜時，談及與王姓男子因女人問題有嫌隙，雙方相約談判，阿凱遂主動表示要與其一起去找王姓男子談判。

王姓男子便與林哲男相約鳳翔公園見面，阿凱莉克駕駛租賃小客車載林哲男前往鳳翔公園。一見王姓男子已在該處等候，阿凱原本開車撞死對方，卻遭林括哲男制止，阿凱停立即下車與與王姓男子扭打，林哲男則持手槍加入毆打王達元，並持槍托毆打王達元頭部，並朝王男開槍，子彈先打中貫穿右前臂，又射入阿凱之左後背部，導致阿凱休克死亡。

但王男仍持續與林哲男繼續扭打，不久旋即倒地，還告知林哲男說阿凱怎麼都不動了，2人這時才上前察看，這時才發現阿凱已中槍，本來林哲男要載走阿凱以掩飾犯行，但卻無力搬運阿凱，於是先將手槍丟棄於草叢內，並由王男打電話叫救護車謊報「發生車禍」。

但警方因現場目擊者已通報該處發生槍擊案，當場逮捕林哲男，並起獲造手槍及子彈。林哲男審理時辯稱，是因搶槍時「走火」，但經過彈道比對，子彈是由高往下射，認定是林哲男趁兩人互毆趁機開槍。法官認定，林男因堅不認罪，又曾因毒品等案入監七年多，阿凱家屬也要求重判，依持有槍枝罪、殺人罪判十九年六月，仍可上訴。

(中時新聞網)