46歲林志穎1992年在台灣出道，發行首張專輯一炮而紅，過去有「小旋風」封號，他娶妻生子後，和兒子Kimi受邀上《爸爸去哪兒》，又創演藝事業巔峰，被外界稱為「人生勝利組」的他，今(30日)被週刊報導在大陸投資情趣旅館受阻，對此，他低調否認，笑說目前沒這計畫。

林志穎日前替母親林金花舉辦70歲壽宴，林媽媽接受本報專訪時，林志穎低調現身探班，林媽媽透露過去曾指點兒子如何理財，在林志穎當紅之際不斷叮嚀兒子應該快買房，但林志穎聽不進去，反而砸錢買車，林志穎也承認：「17歲幹嘛買房，當然要買車啊，年輕人怎麼會想那麼多」。

出道多年的林志穎，傳聞身家超過百億，近年還跨足投資建築業，更掛名董事。據《鏡週刊》報導，近日傳聞林志穎有意將觸角伸到大陸，投資當地情趣旅館，可惜最後執照申請未被准許，計畫被延宕，求證林志穎，他正面否認此事，澄清：「這也跨界跨太大了吧！乾脆說要開連鎖情趣用品店。」強調傳言子虛烏有。

報導也指出，林志穎老婆陳若儀多年前上《康熙來了》就曾自曝和林志穎喜歡到摩鐵找樂子，增加「性趣」，還自曝另一半不在時會用「小道具」，取名為「Johnny」，包包內還被小S、蔡康永搜到汽車旅館的打火機，對此，林志穎解釋只是節目效果，要大家別過度聯想。

(中時新聞網)