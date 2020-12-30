新北市長侯友宜（右）、行政院長蘇貞昌出席「新北市中和區警消社會住宅統包工程」動土典禮。（圖／摘自中時新聞網直播）

蔡英文、蘇貞昌出席警消社宅動土活動 回應萊豬叩關｜2020.12.30

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今出席「新北市中和區警消社會住宅統包工程」動土典禮，新北市長侯友宜也參加，3人罕見同台。過程中，蘇貞昌和侯友宜從進場後就不斷交談、互動熱絡；蔡英文則自己坐在另一側，認真聆聽台上的發言，會後沒打招呼即速速乘車離去。

總統蔡英文（右）出席「新北市中和區警消社會住宅統包工程」動土典禮，與內政部長徐國勇交談。（圖／摘自中時新聞網直播畫面）

此活動邀集蔡英文、蘇貞昌、侯友宜、內政部長徐國勇、內政部政務次長花敬群出席，場面盛大；侯友宜9時15分提早到會場等候，蘇接連到場後先接受媒體聯訪，揭著前往入口和侯友宜並肩迎接蔡英文到場，兩人交頭接耳聊不停，互動熱絡。蔡英文趕抵後向兩人點頭致意，在隨扈包圍下速速前往座位，蘇、侯緊隨在後，位置安排也與蔡相隔。

侯友宜致詞表示，他身為警察出身的首長，照顧警消就像照顧他的兄弟一樣，目前林口世大運提供警消專用社宅，加上新北市自己蓋的210戶，共計有330戶，再加上中和警消住宅完工，加起來超過640幾戶，對北部的警消同仁是極大照顧，他代表所有警消，謝謝在蘇院長帶領下的中央政府。

蘇貞昌致詞力捧蔡英文說，社會住宅、包租貸款、降租減稅是蔡總統政見，行政院負責貫徹執行，警消同仁任務繁重、機動性高、輪調頻繁，生活很難安於一地，去年接獲蔡總統指示，推動保二總隊的警消社宅計畫，今天很樂意看到中央地方配合蔡總統的要求，並在各部會共同努力下，社宅正式動工。

蔡英文指出，今年對大家來說是充滿挑戰一年，警消不僅要冒著生命危險處理火警與治安突發事件，還要支援防疫、查緝工作，協尋居家檢疫失聯者，全國首座警消社宅動工，展現出政府照顧警消的決心，讓大家在更合理的租金下，有更高品質、交通更優良的居住環境。最後眾人共同上香祈求工程平安，鏟土完成翻土儀式。

內政部推動社會住宅，隨著案件數越來越多，逐漸朝向社宅功能化規劃，以新北市來說，中和區保二總隊基地，就將規劃為全國第一處的警消專案社會住宅，目前全案已經進入細部設計階段，預計2024年底可望完工。

(中時新聞網)