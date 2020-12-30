台南市六甲區古厝居廣居明年1月2日將舉辦音樂會市集活動，紀念以屋主為名的陳天賜文化協會成立5周年，有直笛手鼓團、樂說人、甲東鼓圈圈表演，特別的是，民眾不僅可以參觀古厝室內彩繪，現場還展出古厝彩繪師黃矮創作手稿，及黃家後人的繪畫作品，

一疊手稿，重新牽起彩繪匠師黃矮家族與六甲居廣居陳家緣分。黃厚銘是知名民宅彩繪匠師黃矮的曾孫，5年前他在老家佛堂一只塵封木箱中，發現一疊黃矮的手繪稿紙。據說黃矮出門工作前，會先將彩繪內容先畫成草稿，這疊手稿一直存放在木箱中，5年前才被發現。

黃矮手稿將於居廣居音樂會活動首度公開曝光。（黃厚銘提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區古厝居廣居明年1月2日將舉辦音樂會市集活動，以及黃矮後代傳承繪畫展。（黃厚銘提供／劉秀芬台南傳真）

黃厚銘多年來按文獻資料查訪曾祖父作品，幾家古宅都已毀損，直到今年得知陳家古厝有維護，登門拜訪後見牆上畫作正是手稿內容，兩家人都非常感動，因此決定於明年1月2日一起舉辦活動，讓遊客更認識六甲歷史老屋之美。

1926年，37歲的黃矮帶著21歲大兒子黃水龍到六甲為瓦窯商人陳分公建造的四合院彩繪，黃矮畫風近似潮州大埔彩繪匠手法，擅長花卉、禽鳥、風景畫。在居廣居的彩繪作品中，還可以看到火車、飛機、輪船，顯現當年流行的畫風。

居廣居是陳分公送給兒子陳天賜的結婚新房，陳天賜曾是六甲公學校校長，陳家人也多於教育界任職，多年前古厝因長期無人居住而略有毀損，2014年陳家自籌1350萬元整修，5年前於陳天賜生日1月2日當天成立陳天賜文化協會。

陳天賜文化協會推廣藝文活動，每周三舉辦音樂活動，古厝也開放參觀，2021年1月2日協會成立5周年，陳家將舉行音樂會與市集活動，邀鄉親同樂，黃厚銘家族也決定相挺。

黃厚銘家族多從事藝術相關行業，黃厚銘本身是漫畫家、設計師，作品曾獲德國iF大獎，此次活動他不僅提供曾祖父黃矮的手稿展出，父親與叔叔也展出繪畫作品，姊姊也將在現場教紙黏土創作，黃厚銘更印製多款黃矮彩繪明信片，免費送參觀民眾留念。

(中時 )