在中國大陸首艘國產航母山東艦抵達三亞航母基地剛一個星期之際，三亞海事局發佈了三則航行警告，宣告在南海相關海域進行為期10天的軍事訓練。相關軍事專家對《環球時報》表示，此次軍事訓練不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，如遇上挑釁可實打實交鋒。

21日，大陸海軍新聞發言人劉文勝海軍大校介紹，20日中國海軍山東艦航母編隊順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展訓練。有消息顯示，山東艦隨後停靠於三亞航母基地。最新衛星圖片顯示，山東艦已經不在港口。

通常情況下，對於例行性訓練官方並不會對外發佈消息稿。而且此前劉文勝也已經表示，山東艦航母編隊的目的是「赴南海相關海域開展訓練」。因此山東艦赴南海海域展開訓練再正常不過。

28日傍晚，三亞海事局連續發佈三條航行警告稱，2020年12月29日8時至2021年1月7日16時，海南島西南部、南部、東南部海域進行軍事訓練，禁止駛入。

相關專業人士29日對《環球時報》分析認為，禁航三個位置基本都位於西沙群島西北海域，不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，訓練內容可能會包括以編隊防禦為課目的實際使用武器以及艦載戰鬥機突擊海上目標的攻擊訓練等。

大陸軍事專家宋忠平表示，山東艦抵達母港停靠補給之後就投入到軍事訓練是很正常的事情，一方面任務重，訓練課目多，需要加大訓練力度，盡快形成完整的戰鬥力和保障力；未來訓練強度會不斷提升。「當前訓練課目可能主要有兩方面，一個是山東艦和其它驅、護艦之間的匹配性訓練，另一個是艦載機起降等。」

眾所周知，美國在南海艦機抵近偵察行動非常頻繁，這對於山東艦在南海的訓練會造成什麼影響？

宋忠平認為，假若在訓練中遇到他國艦機的挑釁，為了確保自身訓練的安全，在必要的時候山東艦會臨時擔負對他國艦機實施驅離的任務。同時這也會是訓練的一部分內容，因為訓練的意義就是要對真實對手開展相關作戰能力的演練，「未來南海的局勢可能會趨於緊張，山東艦航母編隊需要具備應對複雜局勢的能力。假若他國艦機來挑釁，不妨就當成一場演練，和對手實打實地進行一次交鋒。」

(中時 )